В Тольятти задержали сбытчицу "спайса" с крупной партией наркотиков

Тольяттинские полицейские предотвратили распространение наркотиков. Об этом сообщают следователи Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В феврале 2026 г. около речного вокзала Тольятти сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции (ЛОП) задержали местную 41- летнюю жительницу, ранее судимую за аналогичное преступление, по подозрению в распространении наркотиков.

В ходе досмотра в чашке бюстгальтера женщины обнаружили и изъяли 14 свертков с наркотическим веществом. По заключению экспертов, это был "спайс" общей массой более 38 граммов.

Следствие установило, что женщина планировала распространять наркотики через тайники‑закладки. Кроме того, в подъезде одного многоквартирного дома полицейские нашли две закладки с аналогичным веществом общим весом около 4 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Подозреваемая заключена под стражу. Уголовное дело направлено в суд.