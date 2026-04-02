Сызранца, который воспользовался банковской картой соседа по палате, будут судить

В Сызрани перед судом предстанет мужчина, признавшийся полицейским в краже денег с банковской карты соседа по палате, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В феврале в полицию Сызрани обратился по телефону местный 52-летний житель и сообщил о пропаже банковской карты и списании более чем восьми тысяч рублей.

Полицейские приехали в больницу, откуда поступило сообщение. Выяснилось, что мужчина дал свою банковскую карту и сообщил пин-код пациенту из соседней палаты. После чего тот, под предлогом покупки сигарет, самовольно покинул больницу.

После того как сосед не вернулся из магазина, а на телефон заявителя пришло несколько сообщений о снятии наличных, мужчина обратился за помощью в полицию.

Через несколько часов правоохранителям удалось задержать подозреваемого на автобусной остановке недалеко от медицинского учреждения.

При опросе ранее судимый за кражи 42-летний сызранец сознался и добровольно выдал сотрудникам полиции банковскую карту заявителя и 1,5 тысячи рублей, которые не успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину". Сейчас оно направлено в суд.