Житель Сергиевского района пойдет под суд за кражу 30 ведер краски Лже-брокер лишил самарца 2 млн рублей В Тольятти будут судить жителя Беларуси, который незаконно полакомился "Наполеоном" и виски и уснул на месте преступления В Самаре будут судить мужчину, который потратил деньги с найденной чужой карты В регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги у стариков

Житель Сергиевского района пойдет под суд за кражу 30 ведер краски

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудник дорожного предприятия предстанет перед судом за хищение краски, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в Сергиевском районе в период с августа по октябрь 2025 г. 32‑летний работник дорожного предприятия, ранее уже судимый за кражу, вывозил частями краску с базы предприятия и продавал через интернет.

Покупатель краски- работник пункта приема металлолома пояснил, что приобрел товар у знакомого, не подозревая о его незаконном происхождении.

Всего подозреваемый вывез с базы 30 ведер краски для дорожной разметки на сумму 158 тыс. рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "Кража", материалы переданы в Сергиевский мировой суд.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

