Житель Сергиевского района пойдет под суд за кражу 30 ведер краски

Сотрудник дорожного предприятия предстанет перед судом за хищение краски, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в Сергиевском районе в период с августа по октябрь 2025 г. 32‑летний работник дорожного предприятия, ранее уже судимый за кражу, вывозил частями краску с базы предприятия и продавал через интернет.

Покупатель краски- работник пункта приема металлолома пояснил, что приобрел товар у знакомого, не подозревая о его незаконном происхождении.

Всего подозреваемый вывез с базы 30 ведер краски для дорожной разметки на сумму 158 тыс. рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "Кража", материалы переданы в Сергиевский мировой суд.