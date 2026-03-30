Жительница Отрадного заплатит 5 млн рублей за мошенничество с фиктивным трудоустройством

Бывший главный бухгалтер центра соцобслуживания в Отрадном обязана возместить бюджету Самарской области более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным следствия, в период с апреля 2018 г. по февраль 2022 г. обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа", совершила хищение бюджетных средств путем организации схемы фиктивного трудоустройства. Женщина оформила в учреждение 8 сотрудников, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. Зарплаты фиктивных работников обвиняемая присвоила себе.
За мошенничество суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Также с осужденной суд взыскал более 5 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного бюджету Самарской области.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.