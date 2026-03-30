Жительница Отрадного заплатит 5 млн рублей за мошенничество с фиктивным трудоустройством

Бывший главный бухгалтер центра соцобслуживания в Отрадном обязана возместить бюджету Самарской области более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным следствия, в период с апреля 2018 г. по февраль 2022 г. обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа", совершила хищение бюджетных средств путем организации схемы фиктивного трудоустройства. Женщина оформила в учреждение 8 сотрудников, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. Зарплаты фиктивных работников обвиняемая присвоила себе.

За мошенничество суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также с осужденной суд взыскал более 5 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного бюджету Самарской области.