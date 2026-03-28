В регионе задержали курьера мошенников, похитивших деньги и стариков

В полицию Сызрани за помощью обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. У мужчины неизвестные похитили 400 тыс. рублей.
Полицейские установили, что аферисты позвонили мужчине на стационарный телефон. Легенда — дочь пенсионера попала в ДТП и для лечения пострадавшей стороны требуются деньги.
Находясь под влиянием мошенников, мужчина отдал 200 тыс. руб. девушке, которая приехала к нему домой и назвала условный пароль. Спустя некоторое время мошенники вновь позвонили пенсионеру и сообщили, что полученных денег недостаточно для возмещения ущерба. Под угрозами наступления уголовной ответственности для его дочери, мужчина отдал еще 200 тыс. руб. все тому же курьеру.
На следующий день в полицию поступило заявление от 85-летней пенсионерки, лишившейся 200 тыс. руб. по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Сотрудники уголовного розыска получили информацию о предполагаемой злоумышленнице, приезжавшей за деньгами к обманутым пенсионерам.
Отследив маршрут ее передвижения, полицейские задержали подозреваемую у одного из банкоматов в момент, когда она переводила деньги на расчетные счета.
Курьером оказалась ранее не судимая 16-летняя жительница Сызрани, обучающаяся в одном из колледжей города. Девушка признала свою вину в совершении противоправных деяний. Она пояснила, что действовала по инструкции анонимного "работодателя", с которым познакомился в мессенджере.
Выполняя функцию "курьера", получила деньги от пожилого мужчины и перевела их на указанный расчетный счет. За перевод 400 тыс. руб. она получила 40 тыс. рублей. Вдохновленная легким заработком, девушка на следующий день получила от обманутой пенсионерки 200 тыс., часть из которых успела отправить куратору.
По факту мошеннических действий в отношении пенсионеров возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников совершенного хищения. Расследование продолжается.
