В Сызранском районе на пожаре погиб мужчина

В пятницу, 27 марта, в Сызранском районе в с. Старая Рачейка произошел пожар в частном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 70 кв. м. На месте обнаружено тело 33-летнего мужчины.