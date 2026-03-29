В Тольятти будут судить жителя Беларуси, который незаконно полакомился "Наполеоном" и виски и уснул на месте преступления

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего уроженца Беларуси. Его обвиняют по статье "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище".

В декабре 2025 года, мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, отбыв наказание, освободился из СИЗО.

Утратив паспорт, не имея гражданства РФ, он не мог найти жилье и работу. Устав от скитаний по городу, мужчина днем зашел через служебный вход в помещение на ул. Тополиная, 24а, где располагаются офисы различных организаций и ресторан GIN GER. Чтобы его никто не выгнал на холод, он спрятался, согрелся и уснул.

Проснувшись, когда уже было темно, уроженец Беларуси стал искать выход из здания. Он открывал незапертые комнаты и случайно оказался на кухне ресторана. На барной стойке находился кассовый аппарат, из которого обвиняемый взял 19 900 рублей. Осмотревшись, в холодильнике он увидел десерт "Наполеон" и бутылку виски "Джеймсон" за 8 400 рублей, которые тут же употребил в пищу.  После выпивки и вкусной закуски обвиняемый решил никуда не уходить.

Прибывшая на работу в 8:00 сотрудница ресторана обнаружила пустую кассу, немытую ложку и тарелку с недоеденным десертом, мирно спящего в холле на кожаном диванчике мужчину с бутылкой из-под виски. При этом под резинкой одетого на ногу носка у него торчали украденные деньги.

"Стоимость похищенного имущества и употребленных в пищу продуктов составила 28 600 руб., которая значительной не является", — отмечается в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

