В Тольятти будут судить жителя Беларуси, который незаконно полакомился "Наполеоном" и виски и уснул на месте преступления

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего уроженца Беларуси. Его обвиняют по статье "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище".

В декабре 2025 года, мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, отбыв наказание, освободился из СИЗО.

Утратив паспорт, не имея гражданства РФ, он не мог найти жилье и работу. Устав от скитаний по городу, мужчина днем зашел через служебный вход в помещение на ул. Тополиная, 24а, где располагаются офисы различных организаций и ресторан GIN GER. Чтобы его никто не выгнал на холод, он спрятался, согрелся и уснул.

Проснувшись, когда уже было темно, уроженец Беларуси стал искать выход из здания. Он открывал незапертые комнаты и случайно оказался на кухне ресторана. На барной стойке находился кассовый аппарат, из которого обвиняемый взял 19 900 рублей. Осмотревшись, в холодильнике он увидел десерт "Наполеон" и бутылку виски "Джеймсон" за 8 400 рублей, которые тут же употребил в пищу. После выпивки и вкусной закуски обвиняемый решил никуда не уходить.

Прибывшая на работу в 8:00 сотрудница ресторана обнаружила пустую кассу, немытую ложку и тарелку с недоеденным десертом, мирно спящего в холле на кожаном диванчике мужчину с бутылкой из-под виски. При этом под резинкой одетого на ногу носка у него торчали украденные деньги.

"Стоимость похищенного имущества и употребленных в пищу продуктов составила 28 600 руб., которая значительной не является", — отмечается в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.