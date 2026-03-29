В Самаре будут судить мужчину, который потратил деньги с найденной чужой карты

В конце декабря в полицию Промышленного района Самары обратился 39-летний местный житель. Он сообщил, что у него пропала банковская кредитная карта, и кто-то списывает с нее деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Заявитель уточнил, что неизвестный купил товаров на 15 тыс. рублей.
Правоохранители запросили документы из финансовой организации и изучили выписки по расчетному счету. Полиция посетила магазины, где совершались покупки, изъяла камеры и по ним определила подозреваемого — 28-летнего безработного самарца.
Мужчину задержали на территории города и доставили в отдел полиции. Тот сообщил, что нашел карту на улице и попробовал ей расплатиться в магазине. После успешной транзакции за покупку алкоголя он совершил еще несколько покупок, а затем передал карту своей сожительнице. Женщина, не зная о происхождении карты, использовала ее для приобретения товаров для дома.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Оно направлено в суд.
Сообщается, что обвиняемый частично возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.
Последние комментарии
