В Кировском районе в автоаварии пострадал 8-месячный малыш

В субботу, 28 марта, в 11:25 в Кировском районе Самары столкнулись кроссовер TENET T7 и TAGAZ C100. В результате пострадал 8-месячный пассажир одного из автомобилей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя кроссовером TENET T7, следовал по ул. Физкультурная в направлении проспекта Кирова. При проезде перекрестка на ул. Физкультурной? ул. Каховской на красный он столкнулся с автомобилем TAGAZ C100 под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по ул. Каховская в направлении ул. Теннисная.

Пострадавший пассажир автомобиля TENET T7, восьмимесячный мальчик, на скорой помощи был доставлен в больницу. Ребенку рекомендовано амбулаторное лечение.