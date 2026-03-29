В Самаре в ДТП пострадали 19-летний водитель электросамоката и его спутница

В субботу, 28 марта, в 21:00 в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали 19-летний водитель электросамоката и его 20-летняя пассажир, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 72-летний водитель Lada Priora двигался по ул. Минской в направлении ул. Ставропольской. Нарушив ПДД, он не уступил дорогу и напротив дома № 141 по ул. Нагорной столкнулся с электросамокатом Syccyba под управлением 19-летнего парня, двигавшегося по главной дороге ул. Нагорной в направлении проспекта Кирова.
Пострадавшие — водитель электросамоката и его 20-летняя пассажир — были госпитализированы.
