Вячеслав Федорищев: "ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти"

В воскресенье, 29 марта, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале МАХ о том, что утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти.

Глава региона отметил: по предварительной информации пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

"Напоминаю: действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения. Приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру: 112. Сохраняйтесь бдительность и спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над территорией Самарской области был сбит беспилотник. На время угрозы атаки в регионе вводили план "Ковер".