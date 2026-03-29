Над Самарской областью сбили БПЛА

В ночь на воскресенье, 29 марта, над территорией Самарской области сбили БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего за прошедшую ночь над Россией дежурные средства ПВО уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Количество сбитых над Самарой беспилотников в Минобороны РФ не уточнили. На время опасности атаки в регионе вводили план "Ковер", но позже в Росавиации сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч.