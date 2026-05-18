На трассе под Тольятти угонщик разбил стекло авто грибников и похитил вещи

В Самарской области в отношении жителя Тольятти за попытку угона автомобиля и кражу личных вещей возбуждено уголовное дело, сообщил Облглавк.

Инцидент произошел на 335-м км трассы "Казань — Буинск — Ульяновск". Супружеская пара из Тольятти приехала в Елховский район за грибами. Они припарковали свой ВАЗ-21102 на обочине, оставили машину и отправились в лес.

Вскоре тишину нарушил резкий звон разбитого стекла. Супруги поспешили обратно к автомобилю и увидели возле него незнакомого мужчину, который открыл капот и что-то делал с проводами. Заметив владельцев, злоумышленник не растерялся и спокойно попросил у них отвертку, объяснив, что не может завести машину. 43-летний владелец автомобиля заявил, что это его машина. Подозреваемый захлопнул капот и бросился бежать.

Потерпевший сразу обратился в полицию через службу "112". Оперативный дежурный ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и ближайшие экипажи.

Пешехода, который шел по обочине и был схож по описанию с разыскиваемым мужчиной, заметили патрульные через короткий промежуток времени. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане задержанного вещи, принадлежащие грибникам.

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что в конце апреля текущего года 27-летний безработный подозреваемый приехал в одно из сел к друзьям. После распития спиртных напитков он пошел пешком в село к родственникам, расположенное в 170 км. Находясь на трассе, фигурант заметил автомобиль и решил воспользоваться чужим транспортным средством. Ударом ноги разбил стекло водительской двери, после чего проник в салон, похитил из рюкзака владельца сотовый телефон и косметику.

Действия подозреваемого квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса РФ, а именно: "Кража", "Покушение на преступление", "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Подозреваемый в ходе допроса признал вину в совершении противоправного деяния. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.