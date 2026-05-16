Самарец угодил в уголовное дело, похитив у матери бензокосилку и электропилу

В Приволжском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, задержанного за кражу чужого имущества, передает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Приволжского района обратилась 58-летняя местная жительница, которая сообщила, что пока находилась в отъезде, у нее пропали бензокосилка и электропила. Вещи находились в надворной постройке в селе Обшаровка. Сумму ущерба женщина оценила в 9 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели сарай, обнаружили и изъяли следы взлома двери и предполагаемое орудие взлома — металлическую монтировку.

Выяснилось, что к краже может быть причастен ранее судимый за преступления имущественного характера сын потерпевшей, проживающий в Самаре. Оперативники установили местонахождение безработного мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса 31-летний задержанный сознался и пояснил: зная, что мать отсутствует, он похитил и продал незнакомцам ее имущество, потратив деньги на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, сопряженная с незаконным проникновением в хранилище". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.