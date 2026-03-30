Два человека оказались в больнице после столкновения легковушки с электросамокатом

В Самаре легковой автомобиль сбил электросамокат, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

В субботу, 28 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora и СИМ.

Авария случилась в 21:00 у дома № 141 на улице Нагорная. 62- летний водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу и врезался в электросамокат Syccyba, под управлением 18- летнего молодого человека, который двигался по главной дороге. На борту СИМ также находилась 19- летняя пассажирка.

Пострадавшие водитель электросамоката и его пассажир доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.