Глава ГУ МВД прокомментировал задержание участников «банды Сиротенко»

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал в отчете за 2025 г. на заседании в Самарской губернской думе о работе по расследованию дела так называемой банды Игоря Сиротенко. Генерал объяснил, с какой целью группировка совершала убийства.

"Совместно с МВД России были задержаны активные участники "банды Сиротенко", действовавшие на территории области в 90-е годы. Арестованы два фигуранта, совершившие ряд убийств в 2000-е годы с целью передела сфер криминального влияния в области", — рассказал Игорь Иванов.

По словам начальника полицейского главка, задержания прошли в рамках большой работы по расследованию преступлений прошлых лет.

Напомним, Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко Алексей Митусов недавно подал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР — 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно.

Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома. Согласно публикациям СМИ того времени, некоторые политики (например, на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн) высказали предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку. В программе "Кстати", которую вел журналист, присутствовала критика известных людей.

23 июля 2025 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные — О. В. Курдин, А. В. Махно, П. В. Алексеев, О. Е. Андриянов, Е. В. Морозов, А. В. Чигирев, В. С. Чичканов.