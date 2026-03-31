Авито и Сбер объединили усилия для поддержки креативных предпринимателей

Клиенты Сбера, вышедшие на Авито с творческим бизнесом, могут получить до 50 тыс. бонусов на продвижение товаров и услуг. Бонусами можно вернуть до 100% потраченных на продвижение средств. Принять участие в программе могут только предприниматели с верифицированным бизнес-аккаунтом. Программа доступна для новых пользователей Авито и тех, чьи траты на продвижение, а именно на размещение, оплату целевых просмотров и подписки в тарифах в категориях Товары и Услуги не превышали 1000 рублей за последние полгода. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категориии Услуг — и самозанятые.

Предприниматели в сфере креативных индустрий развиваются быстрее многих других секторов. Согласно исследованию СберАналитики, количество предпринимателей в креативных индустриях за последний год увеличилось на 10,6% — это на 6,7 процентного пункта выше темпов роста общего числа предпринимателей в стране. Чтобы поддержать их рост, Авито и Сбер объединили возможности. Условия для легкого старта и большая аудитория технологической платформы Авито в сочетании с финансовыми и образовательными продуктами Сбера могут закрыть широкий спектр потребностей представителей креативной экономики. Это позволит бизнесу сфокусироваться на поиске оригинальных решений и развитии.

По правилам программы минимальное пополнение в первый месяц должно составлять 5 тыс. рублей. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения размещена на страницах Товары и Услуги.

Для системной поддержки творческих профессий Сбер запустил специальный лендинг. На нём люди, занятые в креативном сегменте, самозанятые и начинающие предприниматели могут узнать, как быстро открыть ИП со Сбером. Там же доступны бесплатный расчётный счёт и пакет сервисов для бизнеса: электронный документооборот, бухгалтерия и личный юрист. Ресурс поможет подобрать отраслевые решения, франшизу или подготовить бизнес-план для соцконтракта. На лендинге собраны актуальные инструменты, включая образовательный курс "Бизнес-старт: от идеи к прибыли" и информацию о мерах государственной поддержки.