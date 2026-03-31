В Самаре будут судить 20-летнего дроппера, продавшего данные своей карты мошенникам

В Самаре перед судом предстанет 20-летний учащийся одного из местных колледжей, обвиняемый в передаче доступа к банковской карте для совершения мошенничества (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию обратился 26-летний самарец, заявивший, что под влиянием злоумышленников перевел более 1,5 млн руб. на указанные аферистами счета. Неизвестные ввели мужчину в заблуждение, заставив его поверить, что его личные данные стали известны мошенникам и они пытаются завладеть сбережениями с целью дальнейшего финансирования преступной деятельности.
В ходе опроса пострадавшего, изучения полученной банковской документации, полицейские установили, что часть похищенных денежных денег поступила на банковскую карту, принадлежащую 20-летнему самарцу.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение молодого человека и задержали его. В ходе опроса он пояснил, что решил быстро заработать и передал злоумышленнику данные банковской карты и пароль от нее, а также свои паспортные данные и номер телефона. За передачу доступа к своей банковской карте он получил 8 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело в отношении студента расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.
