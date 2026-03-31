СМИ: Магомед Адиев покинет "Крылья Советов"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев в ближайшее время покинет самарский клуб, сообщает Metaratings.ru.

Руководство приняло решение расстаться со специалистом и рассчитывает подписать с Адиевым документы о расторжении соглашения.

По информации портала, на замену Адиеву придет Сергей Юран. По мнению руководства клуба, команде необходим антикризисный специалист, который сможет сохранить прописку в РПЛ.

В то же время, championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в "Крыльях Советов" рассматривают вариант с назначением на пост главного тренера Сергея Булатова. Он является ассистентом тренера. 54-летний специалист работает в "Крыльях Советов" с 2020 года.

После 22 матчей самарская команда занимает 13-е место в РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка. В 23-м туре "Крылья" сыграют на выезде с "Зенитом", в 24-м — дома с "Ахматом", а в 25-м — дома с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Адиев улетел в Казахстан, где провел переговоры с "Актобе". При этом сам специалист позже заявил, что у него есть задачи в "Крыльях Советов", где он и продолжит работать.

