Минобороны РФ: над Самарской областью сбили БПЛА

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, в том числе над Самарской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.