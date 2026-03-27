В Самаре на 6 дней закроют перекресток пр. Ленина и ул. Челюскинцев

Движение транспорта на перекрестке пр. Ленина и ул. Челюскинцев в Самаре ограничат в связи с ремонтом трамвайных путей, сообщает мэрия.



Трамвайную линию закроют с 22:00 27 марта до 05:00 28 марта. Утром движение трамваев продолжится без изменений, и так будет в течение всего периода ремонта — его планируется завершить за шесть ночных смен.

Для проезда автомобилей перекресток будет недоступен весь период работ — до 3 апреля.

"Трамвайная линия, проходящая по проспекту Ленина, считается важной транспортной артерией, соединяющей центр города с отдаленными районами. Она проходит через транспортные узлы и обслуживает ключевые городские маршруты №№ 4, 5, 18, 20, 20к, 22 и 23. Поэтому по результатам мониторинга состояния трамвайных путей приняли решение отремонтировать их в этом году на двух перекрестках — с улицами Челюскинцев и Осипенко", — отметил директор Трамвайно-троллейбусного управления Дмитрий Петров.

В горадминистрации отметили, что по выходным на всех перекрестках, которые возьмут в ремонт, работы будут начинаться раньше — с 20:00. С этого времени движение по участкам линий, где организуют обновление трамвайного полотна, будут приостанавливать, а утром — возобновлять. Для локаций, где перекрестки широкие, рассматривается возможность лишь частичного ограничения движения автотранспорта через такие переезды.

На всех перекрестках выполнят вскрышные работы, уберут старую рельсошпальную решетку, подготовят новое щебеночное основание, последовательно заменят верхнее строение пути: уложат новые рельсы и бетонные шпалы, а также железобетонные плиты. Это позволит обеспечить плавность хода трамваев и удобство переезда автомобилей через рельсы.

Полный график работ, заказчиком которых выступает МП "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары, формируется.

Напомним, также в 2026 г. обновят порядка 5 км однопутной трассы по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до ТЦ "Апельсин" и далее до ул. Гастелло. К капитальному ремонту линии приступят 1 апреля.