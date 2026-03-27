В Самаре на 6 дней закроют перекресток пр. Ленина и ул. Челюскинцев В Самаре изменят схему движения пяти трамвайных маршрутов Главам Кинеля и 12 сельских поселений вынесены предостережения прокуратуры из‑за подготовки к паводку В Сергиевском районе центр "Сердце воина" помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни Алена Куликова: "Прокуратура контролирует ситуацию в сфере газификации"

В Самаре на 6 дней закроют перекресток пр. Ленина и ул. Челюскинцев

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Движение транспорта на перекрестке пр. Ленина и ул. Челюскинцев в Самаре ограничат в связи с ремонтом трамвайных путей, сообщает мэрия.

Фото: пресс-служба мэрии Самары


Трамвайную линию закроют с 22:00 27 марта до 05:00 28 марта. Утром движение трамваев продолжится без изменений, и так будет в течение всего периода ремонта — его планируется завершить за шесть ночных смен.

Для проезда автомобилей перекресток будет недоступен весь период работ — до 3 апреля.

"Трамвайная линия, проходящая по проспекту Ленина, считается важной транспортной артерией, соединяющей центр города с отдаленными районами. Она проходит через транспортные узлы и обслуживает ключевые городские маршруты №№ 4, 5, 18, 20, 20к, 22 и 23. Поэтому по результатам мониторинга состояния трамвайных путей приняли решение отремонтировать их в этом году на двух перекрестках — с улицами Челюскинцев и Осипенко", — отметил директор Трамвайно-троллейбусного управления Дмитрий Петров.

В горадминистрации отметили, что по выходным на всех перекрестках, которые возьмут в ремонт, работы будут начинаться раньше — с 20:00. С этого времени движение по участкам линий, где организуют обновление трамвайного полотна, будут приостанавливать, а утром — возобновлять. Для локаций, где перекрестки широкие, рассматривается возможность лишь частичного ограничения движения автотранспорта через такие переезды.

На всех перекрестках выполнят вскрышные работы, уберут старую рельсошпальную решетку, подготовят новое щебеночное основание, последовательно заменят верхнее строение пути: уложат новые рельсы и бетонные шпалы, а также железобетонные плиты. Это позволит обеспечить плавность хода трамваев и удобство переезда автомобилей через рельсы.

Полный график работ, заказчиком которых выступает МП "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары, формируется. 

Напомним, также в 2026 г. обновят порядка 5 км однопутной трассы по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до ТЦ "Апельсин" и далее до ул. Гастелло. К капитальному ремонту линии приступят 1 апреля.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

