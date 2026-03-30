Оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение в 4 районах региона

В четверг, 26 марта, оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территории Клявлинского, Камышлинского, Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСВНГ России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", администраций Клявлинского и Камышлинского районов.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативной группы в Клявлинском и Камышлинском районах на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористической группы.

В рамках осуществления первоочередных мер по пресечению террористических актов участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий по поиску и обезвреживанию террористов. Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению.

Все поставленные задачи успешно решены.