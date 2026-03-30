В 2025 году в Самарской области снизился общий уровень преступности

В 2025 году на территории Самарской области было зарегистрировано 43977 преступлений. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в отчете о деятельности ГУ МВД по региону за прошлый год.
В структуре преступности преобладали: имущественные посягательства (49,7% от общего числа) — кражи (28,8%), мошенничества (19, 6%), а также грабежи, вымогательства и разбои; незаконный оборот наркотиков (10,9%); преступления в сфере экономики 6,2%.
Всего за прошлый год было зарегистрировано 12565 (+0,6%) тяжких и особо тяжких преступлений. Их доля составила 28,6% от общего количества. В основном, речь идет о наркопреступлениях, кражах и мошенничествах. При этом почти две трети (63,7%) тяжких и особо тяжких преступлений совершены с применением информационно-телекоммуникационных технологий (+4,8%).
Также в отчете ГУ МВД отмечается, что за 2025 год сократилось число совершенных краж (-8,3%), в том числе краж из квартир (- 42%), сотовых телефонов (- 26,7%), транспорта (-22,4%). Кроме того, стало меньше фактов мелкого хищения, а также зарегистрированных грабежей (- 3%), вымогательств (- 35,3%), угонов (- 15%), поджогов (- 26,9%).
