У задолжавшей 1,5 млн руб. алиментов самарчанки арестовали автомобиль

У жительницы областной столицы, скрывающейся от уплаты алиментов, арестовали иномарку, которую она скрывала на одной из городских автостоянок, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

Женщина уклонялась от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность в 1,5 млн рублей. Приставы установили, что должница является владелицей автомобиля Mitsubishi Galant, но скрывает его во избежания ареста.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено место нахождения автомобиля. Оказалось, что женщина держала его на одной из автостоянок города. Установив, где находится машина, судебные приставы составили в отношении иномарки акт описи и ареста и передали специализированной организации на ответственное хранение.

Теперь должнице предстоит либо погасить имеющуюся задолженность по алиментам в 1,5 млн руб., либо попрощаться с транспортным средством, которое будет отправлено на торги.