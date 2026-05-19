У задолжавшей 1,5 млн руб. алиментов самарчанки арестовали автомобиль

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
У жительницы областной столицы, скрывающейся от уплаты алиментов, арестовали иномарку, которую она скрывала на одной из городских автостоянок, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Женщина уклонялась от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность в 1,5 млн рублей. Приставы установили, что должница является владелицей автомобиля Mitsubishi Galant, но скрывает его во избежания ареста.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено место нахождения автомобиля. Оказалось, что женщина держала его на одной из автостоянок города. Установив, где находится машина, судебные приставы составили в отношении иномарки акт описи и ареста и передали специализированной организации на ответственное хранение.

Теперь должнице предстоит либо погасить имеющуюся задолженность по алиментам в 1,5 млн руб., либо попрощаться с транспортным средством, которое будет отправлено на торги. 

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

