На дорогах Самары начал работу мотобат

В субботу, 28 марта, на территории города Самары начал патрулирование мотовзвод.

Они уже приступили к работе по выявлению нарушений со стороны водителей двухколесного транспорта.

Госавтоинспекция Самарской области проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности на дорогах региона. Особое внимание уделяется соблюдению правил проезда перекрестков и недопущению управления транспортными средствами несовершеннолетними.

Напомним, что 27 марта в ДТП с питбайком и автомобилем в Самаре пострадали двое несовершеннолетних.