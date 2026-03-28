В Самаре госпитализированы двое подростков-мотоциклистов, которых сбила автоледи

В пятницу, 27 марта, на одном из перекрестков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля не предоставила преимущество в движении мотоциклу. В результате столкновения пострадали несовершеннолетний водитель мототранспорта и его несовершеннолетний пассажир, они госпитализированы с тяжелыми травмами.