Житель Самары получил 9,5 лет за убийство друга

В Самаре суд вынес приговор 58‑летнему мужчине, признанному виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По материалам дела, в ноябре 2025 г. подсудимый в состоянии опьянения поссорился со своим другом, с которым был знаком свыше 30 лет, и ударил его ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.