В Самаре суд рассмотрит дело о гибели рабочего из‑за нарушения техники безопасности

Начальник участка строительной организации предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при реставрационных работах, повлекшее смерть рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в июне 2025 г. в Самаре на объекте культурного наследия регионального значения "Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание" на ул. Степана Разина обвиняемый допустил сотрудника к работам без подготовки и средств индивидуальной защиты, а также не оградил опасную зону.

Рабочий упал с лесов со второго этажа, был госпитализирован, однако на следующий день скончался от полученных травм.

Уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" направлено в суд.