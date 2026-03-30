Прокуратура добилась выплат зарплат сотрудникам ТТУ Самары через суд

Некоторым водителям и кондукторам не выплачивали деньги за работу в сверхурочное время. Люди рассказали о несоблюдении трудового законодательства в надзорном ведомстве.
Суд Ленинского района Самары рассматривает ряд исков прокуратуры к МП Самары "Трамвайно- троллейбусное управление". Иски о взыскании долгов по зарплате и морального вреда поданы в интересах сотрудников ТТУ.
Например, в одном из судебных материалов указано, что сотрудник осуществляет деятельность по регулярным перевозкам пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. В соответствии с трудовым договором от 2009 г. принята на работу на должность водителя трамвая 2 класса. При этом задолженность ответчика по доплате за сверхурочное время с 1 сентября 2024 г. по 31 июля 2025г. перед работником составляет 158 269 руб. Ответчик ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, что влечет нарушение трудовых прав граждан.
В другом иске указано, что долг перед кондуктором составляет более 110 тысяч рублей — это тоже доплата за сверхурочное время. В третьем случае водителю трамвая не доплатили 356 тыс. рублей и т. д.
Часть исков прокуратуры суд уже удовлетворил. По данным источника "Волга Ньюс", в ТТУ были "сокращения совместителей".
Напомним, ранее в Самаре отменили ремонт трамваев из-за долгов ТТУ. Долги имеются за услуги ЖКХ.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???