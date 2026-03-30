Прокуратура добилась выплат зарплат сотрудникам ТТУ Самары через суд

Некоторым водителям и кондукторам не выплачивали деньги за работу в сверхурочное время. Люди рассказали о несоблюдении трудового законодательства в надзорном ведомстве.

Суд Ленинского района Самары рассматривает ряд исков прокуратуры к МП Самары "Трамвайно- троллейбусное управление". Иски о взыскании долгов по зарплате и морального вреда поданы в интересах сотрудников ТТУ.

Например, в одном из судебных материалов указано, что сотрудник осуществляет деятельность по регулярным перевозкам пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. В соответствии с трудовым договором от 2009 г. принята на работу на должность водителя трамвая 2 класса. При этом задолженность ответчика по доплате за сверхурочное время с 1 сентября 2024 г. по г. перед работником составляет 158 269 руб. Ответчик ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, что влечет нарушение трудовых прав граждан.

В другом иске указано, что долг перед кондуктором составляет более 110 тысяч рублей — это тоже доплата за сверхурочное время. В третьем случае водителю трамвая не доплатили 356 тыс. рублей и т. д.

Часть исков прокуратуры суд уже удовлетворил. По данным источника "Волга Ньюс", в ТТУ были "сокращения совместителей".