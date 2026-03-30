Прокуратура добилась выплат зарплат сотрудникам ТТУ Самары через суд Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры Бывшему замначальника управления Росгвардии Дмитрию Сазонову отменили УДО 94‑летняя ветеран ВОВ из Самары благодаря прокуратуре получила земельный участок Житель Самарской области лишился мопеда за пьяную езду с несовершеннолетним

Прокуратура добилась выплат зарплат сотрудникам ТТУ Самары через суд

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Некоторым водителям и кондукторам не выплачивали деньги за работу в сверхурочное время. Люди рассказали о несоблюдении трудового законодательства в надзорном ведомстве.

Суд Ленинского района Самары рассматривает ряд исков прокуратуры к МП Самары "Трамвайно- троллейбусное управление". Иски о взыскании долгов по зарплате и морального вреда поданы в интересах сотрудников ТТУ. 
Например, в одном из судебных материалов указано, что сотрудник осуществляет деятельность по регулярным перевозкам пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. В соответствии с трудовым договором от 2009 г. принята на работу на должность водителя трамвая 2 класса. При этом задолженность ответчика по доплате за сверхурочное время с 1 сентября 2024 г. по 31 июля 2025г. перед работником составляет 158 269 руб. Ответчик ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, что влечет нарушение трудовых прав граждан. 
В другом иске указано, что долг перед кондуктором составляет более 110 тысяч рублей — это тоже доплата за сверхурочное время. В третьем случае водителю трамвая не доплатили 356 тыс. рублей и т. д.
Часть исков прокуратуры суд уже удовлетворил. По данным источника "Волга Ньюс", в ТТУ были "сокращения совместителей". 
Напомним, ранее в Самаре отменили ремонт трамваев из-за долгов ТТУ. Долги имеются за услуги ЖКХ.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

