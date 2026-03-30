В Третьяковской галерее в Самаре откроется выставка "Состояние потока. Волга в русском искусстве"

С 30 апреля по 28 сентября в Третьяковской галерее в Самаре будет проходить выставка "Состояние потока. Волга в русском искусстве" (12+).

Выставка показывает, в каких образах русское искусство осмысляло отношения человека и Волги за последние 200 лет. Главный вопрос выставки: "Как мы воспринимаем Волгу? Как она стала частью "классического русского пейзажа"? История искусства помогает понять, из чего складывалось восприятие реки, какие перемены претерпело, а какие ему, возможно, еще предстоят.

Волгу в XIX в. возвеличили как символ России, а в XX в. укротили в интересах человека. Осознав эти перемены, современные художники воспринимают реку как нечто живое, равное нам. У нее есть биография, непростой характер и свои права.

География выставки охватывает все течение Волги. На ней представлены 73 произведения 50-ти российских художников от начала XIX в. до наших дней. Зритель получает возможность прочувствовать экспозицию как путешествие, погружение в различные эпохи и режимы восприятия.

"У самарцев совершенно особенные отношения с рекой, с Волгой — в центре города мы ее постоянно видим, ходим на пляж, плаваем на острова летом, зимой переходим по льду. Мы не могли обойти эту тему. Самарское искусство — старое и современное — в целом, тяготеет к созерцательности, к пейзажности. Мы собрали узнаваемые имена, шедевры из Третьяковской галереи и целого ряда других музеев. Для нас было важно показать не только Самару, но и некую волжскую, если так можно сказать, школу — мы привезли работы из многих других городов, находящихся тоже на Волге. Мы постарались посмотреть на реку с разных точек зрения, представить ее важным действующим лицом, рассказать, как исторически складывались взаимоотношения с Волгой людей, живущих на ней. Это очень красивый, зрелищный проект, который обязательно понравится самарцам, всем волжанам и гостям из других городов", — заявил директор Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.

Участниками выставки станут: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей,

Государственный центральный музей современной истории России, Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Нижегородский государственный художественный музей, Самарский областной художественный музей, Тольяттинский художественный музей, Ярославский художественный музей.

На выставке можно будет увидеть работы следующих художников: Николай Андронов, Леонтий Арапов, Валентин Белоусов, Алексей Боголю-бов, Юрий Боско, Вячеслав Бычков, Алексей Варламов, Александр Васильев, Федор Ва-сильев, Петр Вильямс, Владимир Гапошкин, Константин Головкин, Борис Голополосов, Алексей Грицай, Николай Дубовской, Сергей Дьяков, Зульфия Илькаева, Евгений Каз-нин, Сергей Коненков, Неля Коржова, Роман Коржов, Надежда Крестинина, Николай Кузнецов, Архип Куинджи, Александр Куприн, Борис Кустодиев, Аристарх Лентулов, Владимир Логутов, Елена Минаева, Михаил Нестеров, Исаак Левитан, Петр Мосягин, Георгий Нисский, Кузьма Петров-Водкин, Николай Плеханов, Валентин Пурыгин, Алек-сандр Савинов, Алексей Саврасов, Владимир Солянов, Андрей Сяйлев, Александр Тара-тынов, Эви Упениеце, Тихон Успенский, Алексей Храмов, Иосиф Чайков, Константин Чеботарев, Григорий Чернецов, Никанор Чернецов, Николай Шеин, Владимир Щербаков.

"Сколь бы разным ни был опыт ощущения Волги на всем ее протяжении, все же есть нечто, роднящее обитателей ее берегов. Это чувство близости к чему-то, похожему на огромный живой организм с собственным ритмом. Как будто сам коллективный опыт, протяженный в пространстве и времени, обрел текучее тело. И именно в этот поток каждый из нас чувствует себя погруженным, воспринимая его и как непрерывный событийный цикл, и, одновременно, как вечное постоянство. Созерцание Волги — не просто медитативная расслабляющая практика, но глубоко рефлексивная процедура, погружающая человека в мир чего-то неизмеримо большего, чем он сам. Это погружение — и есть ощущение себя в состоянии потока. В котором каждый может спросить себя: "Как Волга воспринимает нас?", — считает куратор выставки Константин Зацепин.