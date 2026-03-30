Эксперт ИТ-холдинга Т1: Бизнес начал движение к полностью цифровым компаниям

Отсутствие на рынке достаточного числа экспертов, которые могут встроить ИИ-агента в ландшафт организации — один из барьеров для широкого внедрения технологии. Еще одно препятствие — инфраструктурное: чем "умнее" становится агентская система, тем выше требования к графическим процессорам, больше стоимость проектов и сложнее расчет окупаемости вложений. Такие факторы рисков для инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта назвал Сергей Карпович, заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ‑холдинг Т1).

Выступая на конференции "ИИ-банкинг-26: от инициатив к системе", он подчеркнул, что рынок уже вступил в стадию глубокой ИИ‑трансформации, а финансовый сектор стал одним из ее драйверов.

"В банках решения на базе искусственного интеллекта сначала внедрялись в ИТ‑департаментах: ИИ-агентам доверяли классификацию обращений, обработку инцидентов и их прогнозирование — все процессы, для которых критичны скорость и качество. Около года назад агенты появились в бизнес‑подразделениях: сервисы автоматической обработки запросов, формирования сообщений и писем. А потом — ИИ-ассистенты в функциональных областях, которые традиционно считались максимально подконтрольными человеку, например, в финансовом контроле или в формировании инвестпортфеля", — рассказал Сергей Карпович.

При этом, несмотря на наличие технологий проверки ответов ИИ, полностью отказаться от участия человека в ближайшее время нельзя, уверен эксперт. В критически важных процессах ответственность за принятое решение не может быть делегирована системе. В более долгосрочной перспективе Сергей Карпович прогнозирует появление практически полностью цифровых компаний, в которых значительная часть операций будет выполняться с опорой на ИИ‑сервисы.

"Если компании не начнут перестраивать свою работу так, чтобы она соответствовала современным тенденциям, они рискуют потерять конкурентное преимущество. И внедрять ИИ-агентов надо уже сегодня, даже если на текущий момент кажется, что за счет них удается лишь немного оптимизировать затраты. Оценивать реальные бизнес-эффекты нам еще только предстоит", — уверен Сергей Карпович.

Запуск пилотных ИИ‑сервисов в ограниченном контуре и личный пример руководителей, считает эксперт, становятся отправной точкой для масштабирования изменений. Инициировать эти изменения должна именно управленческая команда: пока топ-менеджеры не начнут использовать в ежедневной работе ассистентов и агентов, крайне сложно осознать их целесообразность для бизнеса.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

