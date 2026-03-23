В "ЗИМ Галерее" пройдут экскурсии по выставке о поселке Толевый

В среду и пятницу, 25 и 27 марта, в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдут экскурсии по выставке "Речная фигура, замри" (12+). Их проведут автор выставки Лилия Файзуллова и куратор Кристина Сырчикова. Вход свободный.

25 марта в 19:00 куратор Кристина Сырчикова познакомит гостей со всеми проектами выставки и особенностями их экспонирования. Посетители узнают, как формируется опыт детства, и каким образом место становится частью идентичности.

27 марта в 19:00 на экскурсии Лилии Файзулловой гости услышат авторский рассказ о том, с чего началась и как проходила работа с личными историями, а также познакомятся с проектами выставки и предметами.

После каждой экскурсии посетители смогут продолжить знакомство с выставкой в игровой форме: сыграть в "Колечко-колечко" и "Горячую картошку", а еще попытаться пройти "бродилку" по субъективной карте Толевого.

Выставка "Речная фигура, замри" самарского фотографа и художника Лилии Файзулловой посвящена поселку Толевый на берегу реки Самары. Экспозиция объединяет архивные изображения и снимки, созданные специально для выставки — как будто собирает Толевый из фрагментов. В экспозицию вошли фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание).

Лилия Файзуллова — самарская художница, работающая на пересечении фотографии, текста, видео и инсталляции. В своей практике затрагивает темы памяти, детства и родного места. Окончила Самарский университет (факультет филологии и журналистики, 2019). Выпускница Школы проектной фотографии (2021–2023) и Школы современной фотографии "Докдокдок" (2023–2024, направление "Документальная фотография и фотожурналистика"). Участница выставочных проектов Государственного Эрмитажа и региональных институций современного искусства. Лауреат премии имени Константина Головкина в сфере изобразительного искусства и дизайна (2023 — 2 место; 2025 — 1 место).

Кристина Сырчикова — куратор, художник, преподаватель. Руководитель Школы проектной фотографии при галерее современного искусства "Виктория". Выпускница магистратуры Высшей школы экономики и музея современного искусства "Гараж" по направлению "Практики кураторства в современном искусстве" (Москва, 2024). Сфокусирована на темах повседневности, забвения и персональных нарративов жителей постсоветского пространства. В основном, работает с фотографией, инсталляцией, фотокнигами и зинами.

 

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Объект должен жить! И это здорово!

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

