В "ЗИМ Галерее" пройдут экскурсии по выставке о поселке Толевый

В среду и пятницу, 25 и 27 марта, в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдут экскурсии по выставке "Речная фигура, замри" (12+). Их проведут автор выставки Лилия Файзуллова и куратор Кристина Сырчикова. Вход свободный.

25 марта в 19:00 куратор Кристина Сырчикова познакомит гостей со всеми проектами выставки и особенностями их экспонирования. Посетители узнают, как формируется опыт детства, и каким образом место становится частью идентичности.

27 марта в 19:00 на экскурсии Лилии Файзулловой гости услышат авторский рассказ о том, с чего началась и как проходила работа с личными историями, а также познакомятся с проектами выставки и предметами.

После каждой экскурсии посетители смогут продолжить знакомство с выставкой в игровой форме: сыграть в "Колечко-колечко" и "Горячую картошку", а еще попытаться пройти "бродилку" по субъективной карте Толевого.

Выставка "Речная фигура, замри" самарского фотографа и художника Лилии Файзулловой посвящена поселку Толевый на берегу реки Самары. Экспозиция объединяет архивные изображения и снимки, созданные специально для выставки — как будто собирает Толевый из фрагментов. В экспозицию вошли фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание).

Лилия Файзуллова — самарская художница, работающая на пересечении фотографии, текста, видео и инсталляции. В своей практике затрагивает темы памяти, детства и родного места. Окончила Самарский университет (факультет филологии и журналистики, 2019). Выпускница Школы проектной фотографии (2021–2023) и Школы современной фотографии "Докдокдок" (2023–2024, направление "Документальная фотография и фотожурналистика"). Участница выставочных проектов Государственного Эрмитажа и региональных институций современного искусства. Лауреат премии имени Константина Головкина в сфере изобразительного искусства и дизайна (2023 — 2 место; 2025 — 1 место).

Кристина Сырчикова — куратор, художник, преподаватель. Руководитель Школы проектной фотографии при галерее современного искусства "Виктория". Выпускница магистратуры Высшей школы экономики и музея современного искусства "Гараж" по направлению "Практики кураторства в современном искусстве" (Москва, 2024). Сфокусирована на темах повседневности, забвения и персональных нарративов жителей постсоветского пространства. В основном, работает с фотографией, инсталляцией, фотокнигами и зинами.