В Самарской области 28 марта был побит температурный рекорд 2023 года

В субботу, 28 марта, в семи населенных пунктах Самарской области была зафиксирована экстремально высокая температура воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Самаре, Тольятти, Сызрани, Клявлино, Аглосе, Авангарде и Безенчуке.

Последний раз так тепло в перечисленных городах и поселках было 28 марта 2023 года. В частности, в Самаре тогда столбик термометра достиг отметки в +15,2°С. В 2026 году воздух в городе прогрелся до +16,1 °С.