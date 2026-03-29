В Самарской области 28 марта был побит температурный рекорд 2023 года

В субботу, 28 марта, в семи населенных пунктах Самарской области была зафиксирована экстремально высокая температура воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Самаре, Тольятти, Сызрани, Клявлино, Аглосе, Авангарде и Безенчуке.
Последний раз так тепло в перечисленных городах и поселках было 28 марта 2023 года. В частности, в Самаре тогда столбик термометра достиг отметки в +15,2°С. В 2026 году воздух в городе прогрелся до +16,1 °С.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2026 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Клявлино
|
+10,4/2023
|
+13,7
|
3,3
|
Самара
|
+15,2/2023
|
+16,1
|
0,9
|
Аглос
|
+15,5/2023
|
+15,6
|
0,1
|
Тольятти
|
+14,2/2023
|
+15,2
|
1,0
|
Сызрань
|
+14,2/2023
|
+16,7
|
2,5
|
Авангард
|
+14,1/2023
|
+14,5
|
0,4
|
Безенчук
|
+14,1/2023
|
+14,9
|
0,8
