В Самаре от мусора расчистят 19 городских кладбищ

МКУ "Ритуал" подыскивает подрядчика, который расчистит 19 городских кладбищ и вывезет отходы с последующей передачей их на захоронение или утилизацию.
В этом году на уборку кладбищ выделяют 19,98 млн рублей. Победитель торгов определится после 8 апреля. Он должен выполнять работы до 31 декабря текущего года.
Перечень кладбищ, которые нужно расчистить от мусора:
|
1
|
Кладбище "Рубежное"
|
Куйбышевский внутригородской район г. о. Самара,
м. р. Волжский
|
2
|
Кладбище "Песчаная глинка"
|
3
|
Кладбище "Кряжское"
|
4
|
Кладбище "Вознесенское"
|
5
|
Кладбище "Городское"
|
Железнодорожный внутригородской район г. о. Самара
|
6
|
Кладбище "Татарское"
|
7
|
Кладбище "Еврейское"
|
8
|
Кладбище "Безымянское"
|
Кировский внутригородской район г. о. Самара
|
9
|
Кладбище "Зубчаниновское"
|
10
|
Кладбище "Сорокины Хутора"
|
11
|
Кладбище "Яблонька"
|
12
|
Кладбище "Мехзаводское"
|
Красноглинский внутригородской район г. о. Самара
|
13
|
Кладбище "Прибрежное"
|
14
|
Кладбище "Береза"
|
15
|
Кладбище "Управленческое"
|
16
|
Кладбище "Южное"
|
Муниципальный
район Волжский
|
17
|
Кладбище "Лесное"
|
18
|
Кладбище "Спасское"
|
19
|
Кладбище "Центральное"
Последние комментарии
