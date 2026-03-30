Пресс-служба администрации Сызрани признана лучшей муниципальной пресс-службой на всероссийском уровне

В пятницу, 27 марта, в Парламентской библиотеке Москвы, состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов в области СМИ ("Лучший муниципальный сайт", "Лучшая муниципальная пресс-служба" и "Журналисты за местное самоуправление").
Награждение прошло в рамках конференции Комитета по региональной политике и местному самоуправлению совместно с Российской муниципальной академией.
В трех конкурсах — более 300 участников. 43 победителя и лауреата из 26 субъектов РФ. В номинации "Лучшая пресс-служба администрации городского округа" победителем стала пресс-служба администрации городского округа Сызрань.
Председатель Комитета по региональной политике и местному самоуправлению, президент Российской муниципальной академии Алексей Диденко и секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова вручили награду руководителю управления по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации г. о Сызрань Анжелике Шараповой.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет