Пресс-служба администрации Сызрани признана лучшей муниципальной пресс-службой на всероссийском уровне

В пятницу, 27 марта, в Парламентской библиотеке Москвы, состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов в области СМИ ("Лучший муниципальный сайт", "Лучшая муниципальная пресс-служба" и "Журналисты за местное самоуправление").

Награждение прошло в рамках конференции Комитета по региональной политике и местному самоуправлению совместно с Российской муниципальной академией.

В трех конкурсах — более 300 участников. 43 победителя и лауреата из 26 субъектов РФ. В номинации "Лучшая пресс-служба администрации городского округа" победителем стала пресс-служба администрации городского округа Сызрань.

Председатель Комитета по региональной политике и местному самоуправлению, президент Российской муниципальной академии Алексей Диденко и секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова вручили награду руководителю управления по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации г. о Сызрань Анжелике Шараповой.