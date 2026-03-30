Вырос поток мигрантов в Самарскую область

В 2025 г. в Самарской области на миграционный учет было поставлено 220 тысяч иностранцев, из которых 137,5 тысяч прибыли в регион (+3,6%), а остальные продлевали разрешения на пребывание. Такие данные содержатся в отчете о деятельности ГУ МВД по Самарской области.
При этом снялись с учета 194,9 тысяч иностранцев, что на 28% больше, чем годом ранее.
Наибольший поток мигрантов дают Узбекистан - 47,5 тыс. человек (34,4% от общего числа въехавших в регион), Таджикистан - 34,4 тыс. человек (24,9%), Казахстан - 21,6 тыс. человек (15,6%) и Киргизия - 6,8 тыс . человек (4,9%).
Наиболее распространенной целью въезда остается "работа" - 61,8% (116,2 тыс. человек).
В регионе за 2025 г. выявлено 4,3 тыс. преступления в сфере миграционного законодательства. Из них 3,9 тыс. приходится на фиктивную постановку на учет. За нарушение правил въезда или пребывания приняты решения об административном выдворении за пределы РФ 1550 иностранцев. 190 мигрантов депортировано, еще 3727 установлен запрет на въезд.
Количество преступлений, совершенных иностранцами в Самарской области, снизилось на 31,7%. На них приходится 548 преступлений, из которых 139 связаны с незаконным оборотом наркотиков.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет