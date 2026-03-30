Вырос поток мигрантов в Самарскую область

В 2025 г. в Самарской области на миграционный учет было поставлено 220 тысяч иностранцев, из которых 137,5 тысяч прибыли в регион (+3,6%), а остальные продлевали разрешения на пребывание. Такие данные содержатся в отчете о деятельности ГУ МВД по Самарской области.

При этом снялись с учета 194,9 тысяч иностранцев, что на 28% больше, чем годом ранее.

Наибольший поток мигрантов дают Узбекистан - 47,5 тыс. человек (34,4% от общего числа въехавших в регион), Таджикистан - 34,4 тыс. человек (24,9%), Казахстан - 21,6 тыс. человек (15,6%) и Киргизия - 6,8 тыс . человек (4,9%).

Наиболее распространенной целью въезда остается "работа" - 61,8% (116,2 тыс. человек).

В регионе за 2025 г. выявлено 4,3 тыс. преступления в сфере миграционного законодательства. Из них 3,9 тыс. приходится на фиктивную постановку на учет. За нарушение правил въезда или пребывания приняты решения об административном выдворении за пределы РФ 1550 иностранцев. 190 мигрантов депортировано, еще 3727 установлен запрет на въезд.

Количество преступлений, совершенных иностранцами в Самарской области, снизилось на 31,7%. На них приходится 548 преступлений, из которых 139 связаны с незаконным оборотом наркотиков.