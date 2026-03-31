Ночью в регионе была объявлена ракетная опасность

В ночь с 30 на 31 марта в Самарской области была объявлена ракетная опасность. Сообщения опубликовали в соцсетях глава региона Вячеслав Федорищев, а также областное ГУ МЧС.

Предупреждения действовали порядка 1,5 часов, затем был объявлен отбой ракетной опасности. Информации об ограничениях в аэропорту Курумоч не было. По информации в соцсетях, местами в Самаре были слышны сирены.

Напомним, за истекший месяц ракетная опасность в области объявлялась в третий раз. Впервые информацию о подобной угрозе для региона губернатор сообщил 27 февраля. 28 марта ВСУ вновь атаковали Самарскую область ракетами.