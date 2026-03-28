ВСУ атаковали Самарскую область

Утром в субботу, 28 марта, в Самарской области объявлялась опасность ракетной атаки. Режим действовал примерно с 6:20 до 7:40.

Телеграм-канал SHOT пишет, что, по словам местных жителей, в Чапаевске и Новокуйбышевске около 7:30 были слышны взрывы. "Предварительно, ПВО отражает воздушную атаку", - написал канал.

Также жители Самары сообщают о том, что работали сирены оповещения о ракетной опасности.

"Сегодня враг предпринял безуспешную попытку атаки на Самарскую область. Пострадавших нет. Повреждений на социальных, жилых объектах нет. Режим ограничений в воздушном пространстве над регионом снят", - написал в своем канале в МАХ губернатор Вячеслав Федорищев.

Это второй случай объявления ракетной опасности в Самарской области. Первый был 27 февраля.