Школьники Самарской области вошли в число призеров психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского

С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского. Мероприятие объединило школьников из 44 регионов России, успешно прошедших региональный отбор.

Региональные этапы проходили в декабре 2025 года в 46 субъектах России и охватили более 8000 старшеклассников, в том числе свыше 1500 школьников из Самарской области.

Основная цель олимпиады — создание условий для профессионального самоопределения подростков, проявляющих способности и интерес к педагогической деятельности. Для талантливых ребят участие в финале становится важным шагом на пути осознанного выбора профессии, позволяя проверить свои знания и раскрыть личностный потенциал, продемонстрировать интеллектуальную зрелость и силу характера.

Самарскую область на заключительном этапе представили 3 победителя региональных состязаний:

Баканова Светлана из МБОУ "Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н." г. о. Самара;

Новикова Ирина из ГБОУ СОШ № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды Ю. В. Гаврилова г. о. Сызрань;

Копытина Ксения из ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Кинель-Черкассы.

Школьники выполняли конкурсные задания письменного и устного туров, участвовали в мастер-классах, дискуссиях и интерактивных занятиях. На устном туре олимпиады финалисты продемонстрировали фрагмент учебного занятия или воспитательного события по общей тематике "Воспитание патриотизма, формирование чувства гордости за свою страну и её героев".

По итогам испытаний в число призеров олимпиады вошли Баканова Светлана и Новикова Ирина.

"Наши участники продемонстрировали глубокое понимание педагогических принципов, умение анализировать и быстро принимать решения. Высокие достижения школьников региона в финале олимпиады Ушинского — это результат их упорного труда, серьёзной подготовки и целеустремлённости. Поздравляю наших призеров и благодарю педагогов и наставников за вклад в эту победу", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.