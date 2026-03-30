Школьники Самарской области вошли в число призеров психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинского

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского. Мероприятие объединило школьников из 44 регионов России, успешно прошедших региональный отбор.

Фото: министерство образования СО

Региональные этапы проходили в декабре 2025 года в 46 субъектах России и охватили более 8000 старшеклассников, в том числе свыше 1500 школьников из Самарской области.

Основная цель олимпиады — создание условий для профессионального самоопределения подростков, проявляющих способности и интерес к педагогической деятельности. Для талантливых ребят участие в финале становится важным шагом на пути осознанного выбора профессии, позволяя проверить свои знания и раскрыть личностный потенциал, продемонстрировать интеллектуальную зрелость и силу характера.

Самарскую область на заключительном этапе представили 3 победителя региональных состязаний:

Баканова Светлана из МБОУ "Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н." г. о. Самара;

Новикова Ирина из ГБОУ СОШ № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды Ю. В. Гаврилова г. о. Сызрань;

Копытина Ксения из ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Кинель-Черкассы.

Школьники выполняли конкурсные задания письменного и устного туров, участвовали в мастер-классах, дискуссиях и интерактивных занятиях. На устном туре олимпиады финалисты продемонстрировали фрагмент учебного занятия или воспитательного события по общей тематике "Воспитание патриотизма, формирование чувства гордости за свою страну и её героев".

По итогам испытаний в число призеров олимпиады вошли Баканова Светлана и Новикова Ирина.
"Наши участники продемонстрировали глубокое понимание педагогических принципов, умение анализировать и быстро принимать решения. Высокие достижения школьников региона в финале олимпиады Ушинского — это результат их упорного труда, серьёзной подготовки и целеустремлённости. Поздравляю наших призеров и благодарю педагогов и наставников за вклад в эту победу", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

