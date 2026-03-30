Регион готовится к масштабному субботнику

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области начинается традиционный месячник по благоустройству. В соответствии с распоряжением правительства Самарской области, период проведения мероприятий установлен с 1 по 30 апреля 2026 года.

Массовый старт месячнику даст областной субботник, запланированный на 4 апреля.

Распоряжением первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова в каждом муниципальном образовании региона сформированы специализированные штабы. Их ключевая задача — координация действий по подготовке и проведению уборочных работ, обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и населением.

К участию в субботниках традиционно привлекаются трудовые коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, студенты и сотрудники учебных заведений, а также инициативные жители. На органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению участников полным комплектом необходимого инвентаря. Кроме того, в зоне особого внимания местных властей — организация своевременного вывоза образовавшихся отходов.

Приоритетное внимание в ходе весенней уборки будет уделено общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Поддержание чистоты и порядка на данных объектах является важным этапом сохранения результатов благоустройства.

Традиционной составляющей месячника станут субботники на придомовых территориях. Управляющие компании проводят информирование жителей о графиках уборочных работ и обеспечивают собственников помещений необходимым инвентарем для наведения порядка в дворах.

Приглашаем жителей Самарской области присоединиться к областному субботнику 4 апреля и внести личный вклад в преображение родного региона.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

