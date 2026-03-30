Регион готовится к масштабному субботнику

В Самарской области начинается традиционный месячник по благоустройству. В соответствии с распоряжением правительства Самарской области, период проведения мероприятий установлен с 1 по 30 апреля 2026 года.
Массовый старт месячнику даст областной субботник, запланированный на 4 апреля.
Распоряжением первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова в каждом муниципальном образовании региона сформированы специализированные штабы. Их ключевая задача — координация действий по подготовке и проведению уборочных работ, обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и населением.
К участию в субботниках традиционно привлекаются трудовые коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, студенты и сотрудники учебных заведений, а также инициативные жители. На органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению участников полным комплектом необходимого инвентаря. Кроме того, в зоне особого внимания местных властей — организация своевременного вывоза образовавшихся отходов.
Приоритетное внимание в ходе весенней уборки будет уделено общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Поддержание чистоты и порядка на данных объектах является важным этапом сохранения результатов благоустройства.
Традиционной составляющей месячника станут субботники на придомовых территориях. Управляющие компании проводят информирование жителей о графиках уборочных работ и обеспечивают собственников помещений необходимым инвентарем для наведения порядка в дворах.
Приглашаем жителей Самарской области присоединиться к областному субботнику 4 апреля и внести личный вклад в преображение родного региона.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????