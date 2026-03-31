В Самарской области подростки подожгли сотовые вышки и полицейскую будку

Несколько преступлений террористического характера совершили подростки на территории Самарской области. Как сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов, представители молодежи подожгли сотовые вышки в Самаре и Приволжском районе.

Также, в Самаре на пл. Кирова недавно молодой человек поджег полицейскую будку.

"Это был студент из Кемерово, он специально приехал в Самару", — рассказал Игорь Иванов.

По данным полиции, студентов могут вербовать специально спецслужбы Украины для совершения преступлений в России.

Кроме прочего, по словам Иванова в регионе были предотвращены теракты. Правоохранительные органы задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в здание Самарской губернской думы с дурными намерениями.