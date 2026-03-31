Иван Носков: "Сила молодежи — в ее способности смело браться за решение сложных задач"

В Самаре завершился первый этап инновационного проекта "Школьная академия городских инициатив" ("ШАГИ"). С 25 по 27 марта школьные команды представили в районах свои проекты по обновлению пришкольных территорий и организации мероприятий для района или города. Идеи оценили главы районов, депутаты городской Думы Самары, представители ТОС и другие приглашенные эксперты.

"Сила молодежи — в ее способности смело браться за решение сложных задач. В Самаре каждый молодой человек должен найти себя, осуществить мечты, попробовать силы в различных направлениях. Поэтому мы создаем необходимую для ребят инфраструктуру, проводим тысячи мероприятий разного масштаба, предоставляем возможности найти сферу применения своим идеям и воплотить их в жизнь, — сказал глава города Самара Иван Носков. — Проект "ШАГИ" объединил тысячи школьников, которые уже сейчас хотят изменить жизнь в Самаре к лучшему. Мы намерены вовлекать молодежь в развитие областной столицы, обсуждение и непосредственную реализацию проектов".

Всего участники проекта "Школьная академия городских инициатив" представили 120 проектных идей. В каждом районе по итогам общественного голосования определилась команда-победитель. Так, в Советском районе победителем стала команда лицея "Престиж" с проектами благоустройство пришкольного участка — архитектурной моделью сквера с монументом "Мирный атом" и событийным проектом "Эстафета подвига".

"С победителями мы приступаем к более плотной работе: будем детально разбирать проекты, обсудим, как их улучшить, вместе с экспертами поделимся своим опытом. Но окончательное решение — за детьми. Те команды школ, которые не стали победителями, призываю не расстраиваться и не убирать свои проекты далеко. Наоборот, стоит их доработать с учётом обратной связи от экспертов, дополнить новыми идеями. Упорство и готовность учиться — вот что по‑настоящему важно", — подчеркнул глава Советского района города Самары Вадим Бородин.

Среди других инициатив — предложение команды школы № 92 восстановить на территории учреждения памятник работникам авторемонтного завода, ушедшим на фронт, а также провести городское мероприятие в честь 65-летия полета Юрия Гагарина в космос. В Ленинском районе команда школы № 132 выступила с идеей организовать праздник "Осенины" с погружением в русские традиции и обустроить внутренний двор школы для проведения школьных концертов.

По итогам районного этапа определены 9 команд, которые продолжат участие во втором этапе городского проекта "ШАГИ". Им предстоит интерактивный образовательный интенсив "Проектная мастерская", где под руководством глав районов, депутатов городской Думы Самары, специалистов и представителей профильных департаментов каждая команда доработает свои проекты по двум направлениям: благоустройство пришкольной территории и организация общественно значимого городского мероприятия.

Напомним, что организатором проекта "ШАГИ" выступает Департамент образования администрации города Самары, помощь в его проведении окажут волонтеры Федерации детских организаций Самарской области. Средства на реализацию проекта по поручению главы Самары будут выделены из городского бюджета.