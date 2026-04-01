В Самаре вынесли приговор бывшему начальнику депо ТТУ

Судья Ленинского района Самары Мария Сибилева вынесла приговор бывшему начальнику депо самарского муниципального Трамвайно-троллейбусного управления Алексею Лебедеву. Информация отображена в картотеке суда.

Напомним, мужчину подозревали в мошенничестве и служебных подлогах. По версии следствия, начальник депо с февраля 2022 г. по июль 2025 г. вносил в табели учета рабочего времени ложную информацию о количестве выполненной работы. Потом на основании этих данных начислялись выплаты, а деньги он забирал. Сумму ущерба муниципальному предприятию оценили более чем в 2,4 млн рублей. Обвиняемый признал вину.

Как сообщили в Следственном комитете, осужденному назначили в качестве наказания 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности на срок 1 год и 6 месяцев.

Недавно стало известно, что у сотрудников ТТУ возникли сложности с получением зарплаты. Права водителей и кондукторов защитила в суде прокуратура.