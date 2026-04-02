Самарец перевел мошенникам на "безопасный" счет полмиллиона рублей

В полицию обратился 76-летний житель Самары и заявил, что стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Со слов заявителя, накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, тот представился сотрудником Роскомнадзора и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются похитить его сбережения. Злоумышленник убедил самарца снять все деньги и положить на "безопасный" счет, чтобы сохранить их. Потерпевший поверил аферисту и положил на счет более 500 тыс. руб., после чего преступник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.