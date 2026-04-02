Сбер: купи сейчас, заплати потом без процентов

С 1 апреля сервис Сбера "Плати частями" становится полностью бесплатным для пользователей. Речь идёт не только об интернет-площадках, где BNPL-сервисы (Buy Now, Pay Later, покупай сейчас — плати потом) давно вошли в привычку, но и о самой масштабной инфраструктуре оплаты в рассрочку в стране, которую создаёт Сбер. Теперь разделить стоимость покупки на части можно прямо на кассе — с быстрым и простым оформлением через терминал.

65 млн клиентов банка по всей стране уже могут оценить платежное решение в действии. Для оплаты достаточно подойти к кассе — сервис встроен прямо в платёжные терминалы Сбера. Ознакомиться с договором о предоставлении услуги можно по QR-коду на экране терминала. Технология оплаты частями реализована на более чем 300 тыс. терминалов по всей России.

При этом сервис не усложняет привычный пользовательский опыт. Оплату можно разделить на 2 месяца без переплат. Для подтверждения покупки работают все ключевые методы оплаты Сбера: карты, оплата улыбкой и смартфоном со "Вжух".

Это способ оплаты, который делает покупку более гибкой и удобной — без ожиданий, заявок и дополнительных шагов. Если раньше формат BNPL был в основном связан с онлайн-покупками, теперь им просто пользоваться и в розничных магазинах.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона "Товарное кредитование" департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:

"С 1 апреля оплата частями становится полностью бесплатной, и это принципиальный шаг к её массовой доступности. Сервис работает прямо на кассе, без дополнительных действий и без изменения привычного процесса оплаты. Так же просто, как приложить карту или смартфон. Мы видим высокий интерес к формату и масштабируем его максимально быстро, чтобы клиенты могли воспользоваться этим удобным способом оплаты там, где им это действительно нужно".

Крупнейшие торговые сети — в их числе Стокманн, Sunlight, Hugo Boss, Xfit, Rendez-Vous — уже подключились к оплате частями. К концу 2026 года в Сбере планируют увеличить количество терминалов с оплатой частями до 500 тыс.