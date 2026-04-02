На пожаре в Сызрани спасен мужчина

В Сызрани 1 апреля около 6:30 утра на ул. Проломной в Сызрани загорелся дом с мансардой.
Хозяин дома оказался в ловушке: решетки на окнах отрезали пути к спасению. Мужчина успел вызвать пожарных по номеру 112.
Общая площадь возгорания — 100 кв. м. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пожар полностью ликвидирован в 7:40 силами 24 спасателей и шести единиц спецмашин.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 18 пожаров.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !