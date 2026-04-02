На пожаре в Сызрани спасен мужчина

В Сызрани 1 апреля около 6:30 утра на ул. Проломной в Сызрани загорелся дом с мансардой.

Хозяин дома оказался в ловушке: решетки на окнах отрезали пути к спасению. Мужчина успел вызвать пожарных по номеру 112.

Общая площадь возгорания — 100 кв. м. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пожар полностью ликвидирован в 7:40 силами 24 спасателей и шести единиц спецмашин.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 18 пожаров.