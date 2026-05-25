В Самаре подвели итоги II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос"

22 мая на сцене театра "СамАрт" состоялась церемония закрытия II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос". Мероприятие, приуроченное к 65-летию первого полета человека в космос, объединило профессионалов медиасферы со всей страны.

Конкурс прошел при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары, учредителями выступили ВГТРК и госкорпорация "Роскосмос".

"Русский космос" стал значимой площадкой для популяризации космической тематики в российских медиа, объединяя журналистов из самых разных уголков нашей страны, В 2026 году география участников значительно расширилась: на конкурс поступило 315 работ от 149 телерадиокомпаний из 80 регионов — от Калининграда до Камчатки.

Победители были определены в пяти номинациях —"Лучшее интервью", "Лучший очерк/репортаж", "Лучшая программа/цикл", "Лучший спецпроект" и "Лучший документальный фильм" в трех категориях — "Телевидение", "Радио" и "Диджитал". Специальными призами были отмечены участники из Луганска, Ленинградской области и Самары.

Работы оценивало профессиональное жюри под председательством Рифата Сабитова, в состав судейской коллегии вошли представители "Роскосмоса", ТАСС, "РКЦ "Прогресс" и ведущие федеральные журналисты. Благодарность участникам выразил глава Самары Иван Носков.

"Мы сегодня живем в век информации, но несмотря на это, многие из молодежи мало чего знают про космос. Такие конкурсы как раз дают возможность правильно об этом рассказать, популяризировать науку, они дают возможность заразить космической болезнью и стремлением покорить звезды. Участвуя, поддерживая, мы, по сути дела, двигаем экономику нашей страны. Космос — это то, чем наша страна действительно может гордиться, ведь мы сегодня одни из лучших в мире", — поделился Иван Носков.

"Два дня я провел среди замечательных представителей средств массовой информации. Хочу обратить внимание, что подслушивал, подсматривал за вами и увидел и убедился в очередной раз: среди вас нет равнодушных людей. Вы все прославляете свои регионы, нашу страну с теплотой и трепетом относитесь к тому, что происходит в нашей стране и показывать ее с лучшей стороны", — отметил директор департамента средств выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры ГК Роскосмос Вадим Митин.

Напомним, что первый медиа конкурс "Русский космос" проводился в 2016 году. Тогда работы отправили 84 компании из 60 регионов страны. В 2026 году, по словам организаторов, показатели в полтора раза больше дебютного сезона, событие приобрело еще больший размах и теперь конкурс может стать ежегодным мероприятием.