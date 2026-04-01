Женщина получила срок за то, что предоставила свою карту мошенникам

24‑летняя жительница Похвистневского района осуждена за участие в мошеннической схеме, об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В январе 2026 г. обвиняемая получила через мессенджер предложение от неустановленного лица принять на свой счет 40 тыс. руб. и перевести их дальше, оставив себе вознаграждение 2 тыс. рублей. Выяснилось, что деньги были похищены телефонными мошенниками.
Суд признал гражданку виновной по статье "Неправомерные операции с использованием электронных средств платежа" и приговорил ее к пяти месяцам ограничения свободы.
Кроме того, по ходатайству прокуратуры в доход государства конфискованы 2 тыс. руб., полученные преступным путем и мобильный телефон, который использовался для совершения преступления.
Дело в отношении лица, организовавшего мошенническую схему, выделено в отдельное производство и будет рассмотрено позже.
