Женщина получила срок за то, что предоставила свою карту мошенникам

24‑летняя жительница Похвистневского района осуждена за участие в мошеннической схеме, об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В январе 2026 г. обвиняемая получила через мессенджер предложение от неустановленного лица принять на свой счет 40 тыс. руб. и перевести их дальше, оставив себе вознаграждение 2 тыс. рублей. Выяснилось, что деньги были похищены телефонными мошенниками.

Суд признал гражданку виновной по статье "Неправомерные операции с использованием электронных средств платежа" и приговорил ее к пяти месяцам ограничения свободы.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры в доход государства конфискованы 2 тыс. руб., полученные преступным путем и мобильный телефон, который использовался для совершения преступления.

Дело в отношении лица, организовавшего мошенническую схему, выделено в отдельное производство и будет рассмотрено позже.