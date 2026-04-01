Самарец стал фигурантом уголовного дела за организацию азартных игр

Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, в марте 2026 г. мужчина организовывал и проводил азартные игры в помещениях, расположенных на ул. 19 км Московского шоссе и в пос. Красная Глинка. Для этого он использовал автоматы.

В ходе обыска на месте проведения азартных игр были обнаружены и изъяты игровые автоматы, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.