В самарской полиции создали новый отдел

Сотрудники специализированного отдела будут заниматься раскрытием преступлений, совершенных в отношении участников СВО и членов их семей.

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов в отчете о работе полиции за 2025 год рассказал, что на особом контроле стоят преступления, совершенные в отношении участников специальной военной операции и членов их семей. В большинстве этих случаев люди пострадали от имущественных посягательств, совершенных дистанционно.

"Уже в этом году принято решение - мы создали специальный отдел по линии следствия и уголовного розыска, который будет заниматься только раскрытием преступлений в отношении участников СВО и членов их семей, учитывая приоритетные задачи, поставленные президентом", - рассказал Игорь Иванов.

При этом, по данным начальника полицейского главка, общее число преступлений снижается. Напомним, Игорь Иванов также признался, что ему и самому звонят мошенники.